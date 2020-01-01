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Какой будет погода в марте: Синоптики дали прогноз на начало весны

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Количество осадков за месяц не превысит 50 мм.
Какой будет погода в марте: Синоптики дали прогноз на начало весны
Какой будет погода в марте: Синоптики дали прогноз на начало весны
Укргидрометцентр / Facebook

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, какой будет погода в марте. Ожидается, что средняя месячная температура составит не более 6 градусов тепла. Прогноз погоды на начало весы передает пресс-служба учреждения.

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Так, согласно данным синоптиков, средняя температура в марте будет держаться на уровне в 0-6 градусов тепла. Только во временно оккупированном Крыму воздух прогреется в среднем до +3 градусов. В сообщении указывается, что такая погода близка к многолетним значениям.

Что касается дождей, то в Укргидрометцентре ожидают, что в первом месяце весны средний уровень осадков составит 26-50 мм, а в горных районах – 40-85 мм.

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Примечательно, что за время мониторинга погоды в Украине абсолютный температурный минимум в марте составлял  23-37 градусов мороза. Максимально воздух прогревался до 16-29 градусов.

Ранее сообщалось, что в конце февраля украинцев ждут “температурные качели“. 26 февраля в стране столбики термометров покажут до +14, а 27 февраля температура опустится до 2-4 градусов тепла. Также вернутся снегопады, мокрый снег и дожди.

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Теги: погода, март, синоптики, Укргидрометцентр, весна, температура
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