Америку нужно срочно привлечь к нормандскому формату – Резников

Сейчас удобный момент, чтобы привлечь США к переговорам по Донбассу. Но скоро уже будет поздно, считает Резников.

США нужно привлечь к “нормандскому формату“ в ближайшее время, если они проявят интерес. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью “Голосу Америки“.

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Участие США в переговорах по Донбассу – это вполне возможный сценарий, считает министр и указывает на то, что для этого есть вполне четкая правовая основа.

“Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и в нормандском, и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно“, - заявил Резников.

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При этом глава МинВОТ уверен, что Россия в теории не будет возражать против такого сценария, поскольку Путин “мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами“.

При этом отмечается, что перезагрузка нормандского формата должна начаться в ближайшее время. В ином случае “будет трудно к этому вернуться“.

В то же время Резников признался, что официально участие США в нормандском формате не обсуждалось.

Напомним, названо число украинцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Около 3,5 млн. жителей восточной части страны были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.