Венгрия воспринимает нынешний закон об образовании - Кулеба

Венгрия готова обсуждать с Украиной, как нормы закона можно воплотить в жизнь в соответствии с интересами венгерского меньшинства.

Венгрия уже воспринимает закон об образовании в его нынешней форме facebook.com/dmytro.kuleba

Венгрия уже готова обсуждать с Украиной нынешний вариант закона об образовании на предмет соответствия интересам венгерского меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию HVG в четверг, 25 февраля.

Как напомнил министр, Украина передала Закон об образовании Венецианской комиссии и выполнила полученные рекомендации. В частности, продлила переходный период до 2023 года, и этим дала время, чтобы найти решение, удовлетворительное для обеих сторон.

"Согласно моей оценке, Венгрия сейчас уже принимает закон в его нынешней форме и готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства", - сказал Кулеба.

Напомним, что в январе министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Киев по приглашению украинской стороны.

Тогда было решено, что Киев и Будапешт создадут рабочую группу. Вопрос закона об образовании, который на несколько лет испортил отношения между двумя странами, будет рассматривать совместная рабочая группа.

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