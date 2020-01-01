Какие документы нужны для получения COVID-прививки

Чтобы пройти вакцинацию, достаточно предоставить всего два документа.

Чтобы получить прививку от коронавируса, достаточно иметь при себе паспорт и идентификационный код. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на регионального координатора вакцинации в Киеве, начальника отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василия Животенюка.

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По его словам, идентификационный код нужен лишь в том случае, если не подписана декларация с семейным врачом. Если таковая уже есть, то будет достаточно одного лишь паспорта.

В настоящее время прививку от коронавируса могут получить только медики, но даже им требуется иметь либо декларацию с семейным врачом, либо предоставить ИНН.

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“Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев“, - отметил Животенюк.

По словам чиновника без этих документов участника вакцинации просто не смогут внести в электронную систему. Если всё в порядке, процесс внесения занимает около 15-20 минут.

Напомним, в течение четверга вакцинация от коронавируса должна была стартовать во всех регионах Украины.