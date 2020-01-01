Его площадь составляет около 700 кв м.

В Харькове возле завода произошел масштабный пожар Кадр из видео

В Харькове на складе возле одного из заводов произошел масштабный пожар. Очевидцы опубликовали в Сети видео происшествия. Подробности сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает “057“.

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Как рассказали очевидцы, пожар произошел неподалеку от протезного завода в складском помещении, которое находится на улице Большая Панасовская. Спасателям сообщили о происшествии в 17:01.

По предварительным данным, огонь охватил около 700 кв м здания. На опубликованных роликах видно, что горит крыша предполагаемого склада.

Стоит отметить, что спасатели в данный момент проводят ликвидацию пожара.

“На месте работают 10 отделений на автоцистернах и 1 – на автолестнице“, – говорится в сообщении.

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Информация о жертвах и причинах возникновения огня пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Одессе горел многоэтажный дом. Два человека погибли.