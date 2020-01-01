В Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку

Все обстоятельства указывают, что девушка совершила самоубийство, но будет проведена экспертиза.

В городе Коростышев правоохранители расследуют причины смерти 18-летней студентки колледжа, которая, вероятно, отравилась таблетками. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Житомирской области.

"Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней студентки, которую обнаружили мертвой в общежитии в Коростышеве. Все обстоятельства указывают, что она совершила самоубийство. Изъятые блистера от таблеток и вся информация о причине смерти выясняется", – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли для проверки гаджеты, которые принадлежали девушке. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.

В свою очередь ТСН сообщает, что в Николаеве школьница после ссоры с родителями решила их "проучить" и наглоталась таблеток. Ее госпитализировали с отравлением.

Правоохранители заверяют, что инцидент не связан с опасным челленджем в соцсети TikTok. Между ребенком и родителями произошел конфликт из-за школы, в результате у девочки забрали ее мобильный и отругали. Та в ответ решила "выразить протест" на такие действия.

Админпротокол на родителей не составляли, с ними провели профилактическую беседу. В полиции уточнили, что инцидент не связан с попыткой суицида, а является "подростковым протестом".

Ранее сообщалось, что в Харькове в общежитии умерла 16-летняя спортсменка. Местные Telegram-каналы пишут, что девушка нюхала освежитель воздуха, но в полиции говорят об отравлении пока неустановленным веществом.

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