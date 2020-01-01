На Харьковщене в ДТП погибла пожилая пара

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.

В Харьковской области сегодня, 25 февраля, столкнулись автобус и легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21099 и рейсового автобуса сообщением Харьков-Богодухов произошла 25 февраля около 08:00 на автодороге Харьков-Ахтырка в селе Крысиное Богодуховского района", - говорится в сообщении.

По предварительной информации водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом. В автобусе находилось 15 пассажиров, они не пострадали.

71-летний водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия.

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