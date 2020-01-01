МВФ ожидает предложений Киева по переговорам

Виртуальная миссия МВФ завершилась без пересмотра выполнения кредитной программы. Ее намерены продолжить.

Власти Украины все еще рассчитывают транши МВФ в этом году

МВФ ожидает предложений от руководства Украины для решения ряда вопросов в переговорах по пересмотру кредитной программы, сообщил представитель МВФ Джерри Райс в четверг, 25 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – сказал он.

Также Райс назвал несколько вопросов, которые обсуждала миссия в ходе работы в Украине: улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

При этом никаких сроков представитель Фонда не назвал.

Ранее сообщалось, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. Позже в ОП заявили о продолжении переговоров с МВФ сразу по трем направлениям.

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