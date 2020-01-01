Возле завода в Харькове произошел масштабный пожар

Горят складские помещения. Спасатели говорят, что локализировали возгорание на площади в 700 квадратных метров.

В Харькове произошел масштабный пожар возле протезного завода на Большой Панасовской. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 25 февраля.

Пожар произошел по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения спасателей. По их информации, горят склады. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. На месте работают десять единиц техники и 47 спасателей.

При этом причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Напомним, что ранее в Киеве на Подоле ночью горел склад. Пожарные ликвидировали пожар в одноэтажном складском помещении в Подольском районе столицы.

Также сообщалось, что во Львове два человека погибли при пожаре. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома. При пожаре погибли 62-летний и 59-летний жители.

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