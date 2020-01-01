Космос, Ереван, граната и аварии: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 февраля.
В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады. Тарифный протест - в Лубнах перекрыли трассу.
В Черное море вошли пять кораблей НАТО. СМИ показали российскую радиолокационную станцию на Донбассе.
На Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. Под Харьковом во двор дома бросили гранату.
NASA показало панорамный снимок Марса и уникальное явление на Венере.
В Днепре шесть рыбаков унесло на льдине. В Одессе задержали воров вместе с сейфом.
Внучка Ющенко очаровала соблазнительным фото. Известная футбольная фанатка не вместила пышную грудь в микробюстгальтер.
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