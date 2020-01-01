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Космос, Ереван, граната и аварии: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 25 февраля 2021 года.
Уборщица из Лондона Клара Луиза стала успешной моделью и снялась для итальянского модного дома Gucci
Уборщица из Лондона Клара Луиза стала успешной моделью и снялась для итальянского модного дома Gucci
instagram.com/claralco
Cмотрите фотогалерею Космос, Ереван, граната и аварии: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 февраля.

В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады. Тарифный протест - в Лубнах перекрыли трассу.

В Черное море вошли пять кораблей НАТО. СМИ показали российскую радиолокационную станцию на Донбассе.

На Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. Под Харьковом во двор дома бросили гранату.

NASA показало панорамный снимок Марса и уникальное явление на Венере.

В Днепре шесть рыбаков унесло на льдине. В Одессе задержали воров вместе с сейфом.

Внучка Ющенко очаровала соблазнительным фото. Известная футбольная фанатка не вместила пышную грудь в микробюстгальтер.

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Теги: наркотики, Марс, протесты, Венера, донбасс, Ереван, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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