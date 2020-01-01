Космос, Ереван, граната и аварии: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 25 февраля 2021 года.

Уборщица из Лондона Клара Луиза стала успешной моделью и снялась для итальянского модного дома Gucci instagram.com/claralco

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 25 февраля.

В Ереване вспыхнули протесты, возводятся баррикады. Тарифный протест - в Лубнах перекрыли трассу.

В Черное море вошли пять кораблей НАТО. СМИ показали российскую радиолокационную станцию на Донбассе.

На Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. Под Харьковом во двор дома бросили гранату.

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В Днепре шесть рыбаков унесло на льдине. В Одессе задержали воров вместе с сейфом.

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