Украинец через Крым пытался вывезти в РФ партию каннабиса

В прокуратуре оценили контрабандную партию каннабиса в 5,6 миллионов гривен. Мужчина задержан.

На Херсонщине задержали мужчину с 20 кг каннабиса gp.gov.ua

Житель Херсона через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через аннекированный Крым в Россию 20-килограммовую партию каннабиса. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 25 февраля.

Каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал в Крым, а откуда планировал доставить партию в Россию. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 5,6 миллионов гривен.

Теперь мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, что ранее на Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. К незаконным действиям по продаже наркотиков причастны шестеро мужчин в возрасте от 16 до 44 лет.

Также сообщалось, что в Киев поставляли кокаин в детских игрушках. Львовянин отправлял партии наркотиков в столицу, используя частные службы такси. Наркотики маскировались в игрушках.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet