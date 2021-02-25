Украинец через Крым пытался вывезти в РФ партию каннабиса
Житель Херсона через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через аннекированный Крым в Россию 20-килограммовую партию каннабиса. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 25 февраля.
Каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал в Крым, а откуда планировал доставить партию в Россию. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 5,6 миллионов гривен.
Теперь мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Напомним, что ранее на Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. К незаконным действиям по продаже наркотиков причастны шестеро мужчин в возрасте от 16 до 44 лет.
Также сообщалось, что в Киев поставляли кокаин в детских игрушках. Львовянин отправлял партии наркотиков в столицу, используя частные службы такси. Наркотики маскировались в игрушках.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet