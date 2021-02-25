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Украинец через Крым пытался вывезти в РФ партию каннабиса

Комментариев: 2
В прокуратуре оценили контрабандную партию каннабиса в 5,6 миллионов гривен. Мужчина задержан.
На Херсонщине задержали мужчину с 20 кг каннабиса
На Херсонщине задержали мужчину с 20 кг каннабиса
gp.gov.ua

Житель Херсона через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через аннекированный Крым в Россию 20-килограммовую партию каннабиса. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 25 февраля.

Каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал в Крым, а откуда планировал доставить партию в Россию. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет около 5,6 миллионов гривен.

Теперь мужчина задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, что ранее на Буковине задержали несовершеннолетних наркоторговцев. К незаконным действиям по продаже наркотиков причастны шестеро мужчин в возрасте от 16 до 44 лет.

Также сообщалось, что в Киев поставляли кокаин в детских игрушках. Львовянин отправлял партии наркотиков в столицу, используя частные службы такси. Наркотики маскировались в игрушках.

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Теги: Украина, наркотики, Генпрокуратура, Крым, контрабанда, прокуратура, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    25.02.2021, 20:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Странный маршрут ... этим всегда именно Крым банчил, оттуда везли
Брюква_и_Клюква    25.02.2021, 21:08
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
На Херсонщине полно своих конопелек. Видимо, это товар от производителя в помощь страждущим мокшам..
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