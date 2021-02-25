Поток туристов в зону ЧАЭС рухнул в три раза

Зону отчуждения посетили более 36 тысяч туристов. При этом увеличилась доля украинских посетителей.

В зоне ЧАЭС стало меньше туристов

Из-за пандемии коронавируса Чернобыльскую зону в 2020 году посетило втрое меньше туристов по сравнению с 2019 годом. Об этом сказал замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук, сообщает Укринформ в четверг, 25 февраля.

"Поток туристов упал почти на 70%, но это общемировая тенденция, вызванная пандемией", – сказал Шевчук.

По его словам, количество туристов, посетивших зону отчуждения, снизилось с 123 403 человек в 2019 году до 36 470 человек в 2020 году. При этом, увеличилась доля украинских посетителей.

"В 2020 году половина посетителей были украинцами, что превысило показатели 2019 года", – отметил Шевчук.

Ранее сообщалось, что Госагентство развития туризма ко Дню ликвидаторов аварии на ЧАЭС опубликовало видеоролик проекта Путешествуй по Украине, посвященный зоне отчуждения.

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