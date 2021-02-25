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Поток туристов в зону ЧАЭС рухнул в три раза

Комментариев: 2
Зону отчуждения посетили более 36 тысяч туристов. При этом увеличилась доля украинских посетителей.
В зоне ЧАЭС стало меньше туристов
В зоне ЧАЭС стало меньше туристов

Из-за пандемии коронавируса Чернобыльскую зону в 2020 году посетило втрое меньше туристов по сравнению с 2019 годом. Об этом сказал замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук, сообщает Укринформ в четверг, 25 февраля.

"Поток туристов упал почти на 70%, но это общемировая тенденция, вызванная пандемией", – сказал Шевчук.

По его словам, количество туристов, посетивших зону отчуждения, снизилось с 123 403 человек в 2019 году до 36 470 человек в 2020 году. При этом, увеличилась доля украинских посетителей.

"В 2020 году половина посетителей были украинцами, что превысило показатели 2019 года", – отметил Шевчук.

Ранее сообщалось, что Госагентство развития туризма ко Дню ликвидаторов аварии на ЧАЭС опубликовало видеоролик проекта Путешествуй по Украине, посвященный зоне отчуждения.

"Выгорели": Чернобыльская зона осталась без 40% туристических локаций

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Теги: туризм, Чернобыль, туристы, ЧАЭС, турист, Чернобыльская зона, украинские туристы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    25.02.2021, 21:13
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Два чернозадых туриста на легендарном колесе в Припяти. А ведь там фонит нехило до сих пор.
WTF2wtf    25.02.2021, 20:52
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ну так в прошлом году не было повсеместного карантина и закрытых границ ... понятно дело, что в этом году поток иностранных туристов обвалился
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