На оборонном заводе списали запчастей на 100 млн гривен - СБУ

Чиновники через подконтрольные компании фиктивно ремонтировали детали, "превращая" списанные запчасти в новые.

Чиновники государственного оборонного предприятия систематически списывали пригодные к эксплуатации авиазапчасти, а затем "превращали" их в новые, присваивая миллионы бюджетных денег. Об этом сообщает СБУ в четверг, 25 февраля.

"Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти через изменение аутентичных серийных номеров "превращали" в новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало "ремонт", а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам. Полученные средства присваивали организаторы и исполнители", - сказано в сообщении.

При этом для прикрытия сделок подделывали документацию о списании, закупке и якобы ремонте авиадеталей. По данным спецслужбы, чиновники перечислили за некачественную продукцию более 100 миллионов гривен госсредств.

Правоохранители провели обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Была изъята финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность, и большая сумма наличных в валюте.

Теперь устанавливаются убытки, нанесенные госбюджету, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных.

Напомним, что ранее чиновник Львовской ОГА получил 365 тысяч гривен "отката". Деньги он получил от частной фирмы за то, что ОГА заключила с ней контракт о строительстве амбулатории.

Также сообщалось, что в Укртрансгазе закупали оборудование по завышенным ценам. Экс-руководитель одного из подразделений не проверил цены на оборудование в коммерческом предложении, что привело к ущербу в 64 миллионов.

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