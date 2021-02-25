В зоне ООС началась вакцинация военных
На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация военнослужащих от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 25 февраля.
"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca, в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты", – говорится в сообщении.
Указано, что уже завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения. Вакцинация проводится добровольно.
Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС началась вакцинация военных
Напомним, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса. Для этого используют индийский препарат CoviShield. Но за первый день смогли вакцинировать только 159 человек.
В Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.
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