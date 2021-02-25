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В зоне ООС началась вакцинация военных

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В пятницу бригады в составе трех медиков начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения.
Вакцинация проводится добровольно
Вакцинация проводится добровольно
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация военнослужащих от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 25 февраля.

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca, в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты", – говорится в сообщении.

Указано, что уже завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения. Вакцинация проводится добровольно.

Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС началась вакцинация военных

Напомним, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса. Для этого используют индийский препарат CoviShield. Но за первый день смогли вакцинировать только 159 человек.

В Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

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Теги: вакцина, донбасс, военные, вакцинация, Коронавирус, новости Донбасса, Операция объединенных сил, Коронавирус в Украине, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tamarakoren    25.02.2021, 21:11
Оценка:  +2
tamarakoren
Ещё раз: индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине почти в три раза дороже "Астразенеки" - оригинала. Браво, Степанов! Браво, Зеленский! (с)
Брюква_и_Клюква    25.02.2021, 21:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
При этом сама АстраЗенека говорит, что "продукт произведен Индийским институтом сывороток, который сам обеспечивает соответствие технологической карте. Компания АстраЗенека не проводит контроль выходящего продукта и не отвечает за его качество". Занавес.
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