В пятницу бригады в составе трех медиков начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения.

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация военнослужащих от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 25 февраля.

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – AstraZeneca, в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты", – говорится в сообщении.

Указано, что уже завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения. Вакцинация проводится добровольно.

Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС началась вакцинация военных

Напомним, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса. Для этого используют индийский препарат CoviShield. Но за первый день смогли вакцинировать только 159 человек.

В Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet