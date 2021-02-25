Дело о блокировке сотен сайтов закрыто

Надзорное ведомство проведет служебное расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции.

Прокурор не участвовал в заседании суда по делу о блокировке сайтов

Правоохранители закрыли уголовное производство по делу о блокировке доступа к 426 интернет-ресурсам. Об этом сказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает Украинская правда в четверг, 25 февраля.

"Сегодня процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно – об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции при расследовании этого производства", – сказала Максимец.

Она добавила, что прокурор не участвовал в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал решение.

Ранее в четверг стало известно, что Голосеевский районный суд Киева принял решение о блокировке работы более 426 сайтов в рамках производства по факту мошенничества (ч.3 ст.190 УК Украины).

Позже появилась информация о том, что полиция и прокуратура будут обжаловать решение суда о блокировке сотен интернет-ресурсов.

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