Что Медведчук обсуждал с Сурковым в 2014 году?

Обмен всех на всех с ОРДЛО. Сегодня в сеть слили телефонный разговор Медведчука и Суркова. Ещё в 2014 году они обсуждали возможный обмен пленными на Донбассе.

Об этом написал Александр Потемкин на своей странице в Facebook.

И здесь интересно, что в разговоре Медведчук лично подтверждает, что заняться обменом пленными ему предложил никто иной, как Петр Алексеевич Порошенко. Причем дважды! И согласовал это с Владимиром Путиным. А Медведчук что? «Спасибо, Петр Алексеевич, если надо – я готов». Несмотря на проблематику вопроса и разночтение в цифрах, которые дает тогдашняя Администрация президента для обмена «всех на всех». Медведчук заранее «не верил в это светлое будущее для себя» в этом процессе. Но именно Медведчук смог вернуть с конца 2014 по 2018 годы 490 человек, а с двух сторон более 900 человек и занимался бы этим вопросом и дальше, если бы Порошенко не заблокировал второй этап.

Перенимая опыт «попередника» тем же сейчас и занимается власть. Вместо того, чтобы поспособствовать работе Медведчука и вернуть не в порядке обмена, а в односторонней порядке четверых пленных украинок домой, ничего не делает.

И еще одно. Договор о поставках электроэнергии в Крым был подписан в 2015 году. Договорился об этом Медведчук, как следует из слитого в сеть разговора. И договорился он об этом тоже по просьбе Порошенко. А что, сейчас разве по-другому? Украина также поставляет электроэнергию в Крым, как и ранее.

В общем, говоря словами Медведчука, голубями уже быть не получится. А такой был шанс…