Под офисом ОПЗЖ задержали автобус охранной фирмы

Задержание автобуса и находившихся в нем людей не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии, заверили в полиции Киева.

В центре Киева на улице Шота Руставели сотрудники полиции задержали автобус с сотрудниками охранной фирмы Шторм на территории рядом с офисом партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на сайте политической силы в четверг, 25 февраля.

"Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки участвовал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

В политсиле расценивают это как очередные провокации со стороны власти в отношении партии.

В свою очередь полиция Киева утверждает, что задержание автобуса и находившихся в нем людей не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе ОПЗЖ.

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в черном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введен план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны два автобуса", – рассказал начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко в комментарии Интерфакс-Украина.

По его словам, один автобус был задержан в районе улице Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

"Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины), никакого отношения к обыскам нет", – добавил Крищенко.

Издание Киев Оперативный уточняет, что в столице была введена полицейская операция Сирена по розыску и задержанию автобуса Mercedes.

"Около 30 человек на этом авто приехали на митинг против незаконного строительства и напали на митингующих и журналистов. Есть информация, что даже была стрельба и есть раненые. Сейчас этот бус правоохранители задержали в Козине", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под офисом ОПЗЖ задержали автобус охранной фирмы

Напомним, в Харькове на улице Полтавский шлях неизвестные облили красной краской вывески и ступеньки партийного офиса ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в офис политсилы в Полтаве бросили гранату.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet