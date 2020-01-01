В Минэкологии рассказали, чем загрязнен Днепр

При скрининге вод бассейна Днепра выявили десятки тысяч химических соединений, рассказали в ведомстве.

В Украине во время скрининга вод бассейна Днепра выявили 2 тысячи загрязняющих веществ и почти 65 тысяч химических соединений. Об этом заявил глава Минэкологии Роман Абрамовский, сообщает Укринформ в четверг, 25 февраля.

"Мы обнаружили, что значительное загрязнение создают лекарственные средства и их следы, в частности средства, которые используются при лечении COVID-19", - сказал Абрамовский.

Также обнаружили даже следы агрохимикатов и пестицидов, запрещенных еще в 60-х годах ХХ века, что свидетельствует или о ненадлежащем хранении, или об использовании этих веществ вопреки запрету. Происхождение таких загрязнений станет отдельным предметом исследования контролирующих органов.

Замминистра Михаил Хорев добавил, что скрининг водных бассейнов Украины обнаружил 17 дополнительных специфических загрязняющих веществ в бассейне Дона, 18 - в бассейне Днестра и 21 - в бассейне реки Днепр.

"Везде мы фиксируем тяжелые металлы, повышение концентрации пестицидов и агрохимикатов", - сказал Хорев.

Напомним, что в Украине ухудшается состояние лесов. За год украинские леса понесли убытков на 312 млн грн из-за нарушений законодательства по охране природы, говорят в Госэкоинспекции.

Также сообщалось, что в Украине будут отслеживать выбросы парниковых газов. В атмосфере парниковые газы играют ту же роль, что и стеклянные стенки оранжереи - пропускают часть солнечных лучей и удерживают их над землей. Благодаря этому тепло не рассеивается вокруг всей планеты.

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