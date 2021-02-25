В Раде появился пакет законопроектов о налоговой амнистии

Все законопроекты президент отметил как неотложные. Сейчас они находятся на рассмотрении у руководства парламента.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента в четверг, 25 февраля.

Так, глава государства зарегистрировал законопроекты №5153 (поправки в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект №5156 – с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют. При этом указано, что все эти документы президент отметил как неотложные. Сейчас они находятся на рассмотрениии у руководства парламента.

Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, что Офис президента разрабатывает законопроект о налоговой амнистии, которая планируется на 2021 год. По словам главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева концепт амнистии полностью согласован.

Также стало известно, что концепцию налоговой амнистии согласовали с МВФ.

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