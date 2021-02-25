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В Раде появился пакет законопроектов о налоговой амнистии

Комментариев: 1
Все законопроекты президент отметил как неотложные. Сейчас они находятся на рассмотрении у руководства парламента.
Нардепы займутся законопроектами о налоговой амнистии
Нардепы займутся законопроектами о налоговой амнистии
Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента в четверг, 25 февраля.

Так, глава государства зарегистрировал законопроекты №5153 (поправки в Налоговый кодекс), №5154 (изменения в Бюджетный кодекс), №5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект №5156 – с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют. При этом указано, что все эти документы президент отметил как неотложные. Сейчас они находятся на рассмотрениии у руководства парламента.

Напомним, в сентябре 2020 года сообщалось, что Офис президента разрабатывает законопроект о налоговой амнистии, которая планируется на 2021 год. По словам главы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева концепт амнистии полностью согласован.

Также стало известно, что концепцию налоговой амнистии согласовали с МВФ.

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Теги: налоги, законы, президент, амнистия, Рада, законодавство, закон, Верховная Рада, законопроект, парламент, Владимир Зеленский, налоговая амнистия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    25.02.2021, 22:26
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Кого же собрался амнистировать наш печальный гундосый Пьеро? Легко угадать с одной попытки.
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