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Зеленский снова созывает заседание СНБО

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Возникла необходимость в принятии оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности, пояснили на Банковой.
Владимир Зеленский стал регулярно проводить заседания СНБО
Владимир Зеленский стал регулярно проводить заседания СНБО
Прес-служба президента України

Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 февраля.

Указано, что заседание нужно провести в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности.

"Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций  против ряда юридических и физических лиц, в частности – против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. 

А 2 февраля решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга, куда входят три телеканала – 112 Украина, NewsOne и ZIK.

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Теги: президент, СНБО, Банковая, санкции, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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