Украинцам напомнили о необходимости иметь с собой на вакцинацию документы

На вакцинацию от коронавирусной инфекции украинцев просят брать с собой документы, удостоверяющие личность.

Украинцам, которые намерены сделать прививку от коронавируса, необходимо иметь при себе документы - паспорт и идентификационный код, если не заключена декларация с семейным врачом. Об этом в четверг, 25 февраля, рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что на первом этапе прививки от коронавирусной инфекции получат медики и работники интернатов.

"Если у медицинского работника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все имели при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.

Он подчеркнул, что если же декларации по семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

"Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", - добавил он.

Напомним, в Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 первую дозу препарата от AstraZeneca (Covishield) получили 1179 человек.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

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