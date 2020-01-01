Промпроизводство в Украине в январе упало на 4%

В январе месяце в Украине были введены более жесткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса.

В январе 2021 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 4% Unsplash

В январе 2021 года промышленное производство в Украине снизилось на 4% по сравнению с январем 2020 года, скорректированное на эффект календарных дней сокращение было меньшим - 2,7%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 25 февраля, данные Госстата.

При этом в перерабатывающей промышленности в январе до января 2020 года зафиксировали спад на 6,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондинционованого воздуха - рост на 3,2%.

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, в июле - на 4,2%, в июне - на 5,6%, в мае - на 12,2%, в апреле - 16,2%, в марте - 7,7%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Накануне появились данные Госстата, согласно которым во втором квартале прошлого года падение ВВП составило более 11%, а потом замедлилось до 3,5% в третьем квартале и 0,7% - в четвертом.

Глава МЭРТ Игорь Петрашко ожидает, что рост ВВП во втором квартале составит 11%, а по итогам года - 4,6%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet