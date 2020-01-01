В Украине стартовал конкурс на судью в ЕСПЧ
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе. Соответствующая информация в четверг, 25 февраля, размещена на сайте Офиса президента.
"Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявляет о начале приема документов для участия в конкурсе", - говорится в сообщении ОПУ.
На заседании 25 февраля избран глава конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.
Уточняется, что прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года. Документы подаются в конкурсную комиссию по почте или лично по адресу: 01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Офис Президента Украины.
Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года.
В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.
По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.
Предыдущий конкурс Зеленский объявлял вскоре после избрания - летом 2019 года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet