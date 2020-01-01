В Украине стартовал конкурс на судью в ЕСПЧ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса на кандидата в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также создал специальную конкурсную комиссию.

Украина начала конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ europewatchdog.info

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе. Соответствующая информация в четверг, 25 февраля, размещена на сайте Офиса президента.

"Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины объявляет о начале приема документов для участия в конкурсе", - говорится в сообщении ОПУ.

На заседании 25 февраля избран глава конкурсной комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Также конкурсная комиссия утвердила текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Уточняется, что прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года. Документы подаются в конкурсную комиссию по почте или лично по адресу: 01220, г. Киев, ул. Банковая, 11, Офис Президента Украины.

Следующее заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 апреля 2021 года.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истек срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге Анны Юдковской. Ее полномочия продлеваются автоматически до избрания следующего судьи.

По правилам Совета Европы Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирает того, кто станет судьей.

Предыдущий конкурс Зеленский объявлял вскоре после избрания - летом 2019 года.

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