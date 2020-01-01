Супруги Зеленские посетили выставку "Леся Украинка: 150 имен"

События в рамках проекта "Леся Украинка: 150 имен" пройдут в стране с 25 февраля по 8 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская осмотрели выставку "Леся Украинка: 150 имен", которая является частью художественного проекта, посвященного 150-летию украинской писательницы и общественной деятельницы. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Выставка размещается в пяти залах на трех этажах Украинского дома в центре Киева. Одним из символов выставки является 150 имен, которые сыграли заметную роль в жизни писательницы.

Владимир и Елена Зеленские также ознакомились с полным собранием произведений Леси Украинки, в которое вошли ее письма, неизданные рукописи и черновики.

"Это очень интересный и крутой проект. Леся Украинка здесь живая, незаурядная личность с мировоззрением, которое было прогрессивным для ее поколения и остается актуальным в наше время. Думаю, что все, кто посетит эту выставку, получат шанс взглянуть на гениальную Лесю Украинку, которую знают еще со школы, с новой, непривычной точки зрения и еще больше заинтересоваться ее творчеством. Леся Украинка и сегодня продолжает вдохновлять многих авторов на новые творческие проекты", - сказал Зеленский.

События в рамках проекта "Леся Украинка: 150 имен" пройдут с 25 февраля по 8 марта. Выставочную часть проекта курирует артменеджер Павел Гудимов, интеллектуально-дискуссионную платформу - литературовед Евгений Стасиневич, театральная часть представлена режиссером, продюсером Владиславом Троицким (опера LE).

Организатор проекта - Министерство культуры и информационной политики Украины. К работе над мерами привлечены около 20 музейных учреждений и фондов, эксперты, литературоведы, художники, кураторы, театроведы, киноведы.

Напомним, в честь 150-летия со дня рождения великой украинской поэтессы Леси Украинки знаменитости прочитали самые известные ее стихотворения.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 21 января вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом в 20 гривен по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

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