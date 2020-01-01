Венедиктова: 70 гражданам РФ сообщили подозрение за агрессию против Украины

Подозрения за ведение агрессивной войны против Украины министру обороны РФ и трем его заместителям, сообщили в ГПУ.

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них - российские чиновники. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью Укринформ.

По словам генпрокурора, подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.

"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", - сказала Венедиктова.

Напомним, Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) из-за серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека в Крыму.

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