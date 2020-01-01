Налоговая в ходе проверок в 2020 г. обнаружила многомиллиардные нарушения

В государственной налоговой службе ожидают положительного выполнения планового показателя в 2021 году.

Госналоговая в 2020 г. зафиксировала в ходе проверок нарушений на 17 млрд грн ДФС

Государственная налоговая служба в 2020 году провела 42,4 тыс. проверок, в ходе которых выявила нарушений на 17,7 млрд грн, при этом на 9,7 млрд грн из указанной суммы - это нарушения, выявленные в ходе внеплановых проверок, сообщила замглавы ведомства Наталья Рубан. Об этом, в четверг, 25 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Большинство доначисленных платежей - это НДС или налог на прибыль", - сказала в ходе представления результатов работы налоговой в 2020 года.

Документальными проверками были охвачены 0,7% зарегистрированных юридических лиц - 8,7 тыс. компаний, и 0,7% физлиц - 13,6 тыс.

По словам Рубан, 98% документальных проверок являются результативными.

По итогам доначислений и штрафных санкций госбюджет получил 2,3 млрд грн, добавила она.

В то же время налоговая начала внутренний аудит администрирования налогов, который продлится четыре-пять месяцев. По его итогам будут разработаны предложения по улучшению администрирования.

Напомним, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet