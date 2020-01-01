Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

Экс-президент Украины глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что следует перенести переговоры по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации. Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle.

Политик считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. При этом представители сепаратистов пытаются действовать во время заседаний как полноценные участники.

Напомним также, что Кравчук не видит шансов на обмен пленными. Украинская сторона решила все вопросы об обмене удерживаемыми, но РФ и сепаратисты отказываются.

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