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У Украины появился официальный англоязычный сайт

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Украина запустила свой официальный англоязычный сайт
Украина запустила свой официальный англоязычный сайт
ukraine.ua

Министерство иностранных дел Украины запустило англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает  Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную в МИД. 

"Сайт создан, чтобы мир узнал настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и прекрасной природы. Страну свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего"., - говорится в сообщении. 

Сейчас доступна англоязычная версия сайта, но в течение 2021 года планируется запуск французской, немецкой, испанской, арабской и китайской языковых версий.

"На сайте можно найти немало информации о стране и ознакомиться с ее возможностями для обучения, инвестирования или путешествий", - говорят дипломаты. 

В официальном фотобанке на сайте сотни изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей.

Сайт можно найти по адресу: ukraine.ua.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию. 

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Теги: Украина, сайт, МИД Украины
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Источник: korrespondent.net

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