У Украины появился официальный англоязычный сайт
Министерство иностранных дел Украины запустило англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную в МИД.
"Сайт создан, чтобы мир узнал настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и прекрасной природы. Страну свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего"., - говорится в сообщении.
Сейчас доступна англоязычная версия сайта, но в течение 2021 года планируется запуск французской, немецкой, испанской, арабской и китайской языковых версий.
"На сайте можно найти немало информации о стране и ознакомиться с ее возможностями для обучения, инвестирования или путешествий", - говорят дипломаты.
В официальном фотобанке на сайте сотни изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей.
Сайт можно найти по адресу: ukraine.ua.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet