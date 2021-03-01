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В Мариуполе жестоко убили молодую пару

Комментариев: 5
На телах парня и девушки, 23 и 19 лет соответственно, найдены следы насилия. По данным СМИ, их зарезали.
Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц
Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц
dn.npu.gov.ua

Правоохранители Мариуполя расследуют жестокое убийство двух молодых людей в арендованной квартире в центре города. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что убитых парня 1998 года рождения и девушку 2002 года рождения обнаружил хозяин жилья.

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По словам полицейских, на телах выявлены следы насильственной смерти.

Как информирует местный сайт 0629, пару зарезали - на их телах найдены многочисленные ножевые ранения. Жилье они сняли посуточно 25 февраля. Спустя два дня владелец не смог дозвониться арендаторам, поэтому приехал.

Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.

Как сообщалось, несовершеннолетний житель Львова забил до смерти бездомную. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Теги: пара, убийство, Донецкая область, девушка, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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СтальнаяКрыса    01.03.2021, 07:47
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Не сказано какой они национальности. Может они из Кавказа, или девушка от туда, ну а когда убивали её приятелья, она сопротивлялась и её тоже убили. Заказчиками могли быть родственники девушки.
ktrvbcffer    01.03.2021, 06:52
Оценка:  -25
ktrvbcffer
Квартиру посуточно снимают исключительно для порева.Видимо они хотели замутить порево втроём,но что-то пошло не так....Именно третий и замочил их.
Колишній-східняк    01.03.2021, 07:20
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Каждый судит в меру своей испорченности.
Колишній-східняк    01.03.2021, 04:37
Оценка:  +20
Колишній-східняк
На квартирі вони явно ховалися. Але їх знайшли...
Lyonya-Space    01.03.2021, 07:37
Оценка:  +8
Lyonya-Space
Не фвкт
Посуточно обычно для секса.
Может быть треугольник, ревность и т.д.
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