В Мариуполе жестоко убили молодую пару

На телах парня и девушки, 23 и 19 лет соответственно, найдены следы насилия. По данным СМИ, их зарезали.

Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц dn.npu.gov.ua

Правоохранители Мариуполя расследуют жестокое убийство двух молодых людей в арендованной квартире в центре города. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что убитых парня 1998 года рождения и девушку 2002 года рождения обнаружил хозяин жилья.

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По словам полицейских, на телах выявлены следы насильственной смерти.

Как информирует местный сайт 0629, пару зарезали - на их телах найдены многочисленные ножевые ранения. Жилье они сняли посуточно 25 февраля. Спустя два дня владелец не смог дозвониться арендаторам, поэтому приехал.

Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.

Как сообщалось, несовершеннолетний житель Львова забил до смерти бездомную. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.