В Мариуполе жестоко убили молодую пару
Правоохранители Мариуполя расследуют жестокое убийство двух молодых людей в арендованной квартире в центре города. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
Отмечается, что убитых парня 1998 года рождения и девушку 2002 года рождения обнаружил хозяин жилья.
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По словам полицейских, на телах выявлены следы насильственной смерти.
Как информирует местный сайт 0629, пару зарезали - на их телах найдены многочисленные ножевые ранения. Жилье они сняли посуточно 25 февраля. Спустя два дня владелец не смог дозвониться арендаторам, поэтому приехал.
Открыто уголовное производство по делу о гибели двух и более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.
Как сообщалось, несовершеннолетний житель Львова забил до смерти бездомную. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Посуточно обычно для секса.
Может быть треугольник, ревность и т.д.