Главное 28 февраля: Темпы вакцинации и Северный поток-2

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Минздраве рассказали, как продвигается вакцинация украинцев от COVID-19, специалист дал рекомендации по ситуации с Северным потоком-2. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Стало известно количество привитых от коронавируса украинцев

За сутки COVID-прививки в Украине получило 90 человек. В частности, было вакцинировано 50 жителей Донецкой области, а также по 20 в Херсонской и Луганской. За четыре дня вакцинировали 3141 украинца. В то же время за весь период эпидемии коронавирусом в Украине заразилось 1 347 849 человек, при этом 25 982 украинца скончалось от осложнений. За сутки нашли 5833 заболевших.

Названы условия окончания реализации Северного потока-2

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер озвучил условия завершения строительства российского газопровода Северный поток-2. В частности, по его словам, необходимы введение Германией механизма экстренной остановки СП-2, укрепление ее поддержки Украины и выполнение РФ определенных политических условий.

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С территории Херсонской области отправили в Крым флаг Украины

С КПП Каланчак на Херсонщине запустили на воздушных шарах флаг Украины в аннексированный Крым. На стяг, площадью 20х6 метров, нанесли пожелания и обращения к жителям полуострова от соотечественников.

В МИД РФ заявили, что в Украине нарушают права русскоязычных людей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич на “нарушения прав русскоязычного населения“ в Украине и странах Балтии. Он уточнил, что в названных странах давно продолжается массовая дискриминация русских и русскоязычных граждан.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше двое украинцев погибли в ДТП.

