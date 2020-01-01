В ООС оккупанты за сутки восемь раз провоцировали ВСУ и застрелили бойца

Сепаратисты применили гранатометы, пулеметы, минометы, стрелковое, снайперское оружие и БПЛА.

За минувшие сутки, 28 февраля противник на фронте семь раз нарушил режим прекращения огня.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, близ населенного пункта Пищевик оккупанты открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также сепаратисты применили стрелковое и снайперское оружие. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий.

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В районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В том же районе оккупанты запустили беспилотник с пересечением линии разграничения. Защитники вовремя подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

Также возле Верхнеторецка оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов. Военные открыли огонь в ответ на действия оккупантов.

Главной целью врага было спровоцировать ВСУ на ответный удар, чтобы потом можно было обвинить бойцов в нарушении прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал украинские позиции, указывая, что делает это из-за обстрелов защитников, которые якобы открыли огонь первыми, - отмечено в сообщении штаба.

По фактам нарушений через механизмы ОБСЕ были предприняты соответствующие меры реагирования. Утром 1 марта в зоне ООС зарегистрировали одно нарушение прекращения огня. Так, в районе Павлополя сепаратисты вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Защитники отреагировали на активность оккупантов, нанеся ответный удар. Украинские военнослужащие продолжают контролировать обстановку в районе проведения Операции объединенных сил.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ получили 5 модернизированных танков Т-72.

