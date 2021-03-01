Медведчук прокомментировал нарушения режима тишины на Донбассе

Председатель политсовета партии Оппозиционна платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал обстрелы на Донбассе.

"Были достигнуты договоренности о прекращении огня и достижении режима тишины, и он в первые месяцы где то-то как-то соблюдался. Потом стало нарастать число обстрелов с двух сторон, число нарушений с двух сторон. И это все продолжается сегодня. Представители украинской власти давно уже рассуждают и заявляют о том, что они не согласны с минскими соглашениями и не собираются их выполнять. Разве это не оценка той политической воли, которая отсутствует, если говорить о политической воле на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украину на Донбасс. Это яркое свидетельство этой власти, что и ранее, и сегодня она не собирается устанавливать мир на Донбассе. Путь к миру - это выполнение уже достигнутых договоренностей. Я надеюсь, что силового варианта развития событий власть не допустит. Потому что это приведет к эскалации, это приведет к многочисленным жертвам и этого допустить не должна ни одна, ни вторая сторона. Это моя твердая уверенность и принципиально-последовательная позиция", - заявил он.