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Медведчук прокомментировал нарушения режима тишины на Донбассе

Комментариев: 10
Медведчук прокомментировал нарушения режима тишины на Донбассе

Председатель политсовета партии Оппозиционна платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал обстрелы на Донбассе.

"Были достигнуты договоренности о прекращении огня и достижении режима тишины, и он в первые месяцы где то-то как-то соблюдался. Потом стало нарастать число обстрелов с двух сторон, число нарушений с двух сторон. И это все продолжается сегодня. Представители украинской власти давно уже рассуждают и заявляют о том, что они не согласны с минскими соглашениями и не собираются их выполнять. Разве это не оценка той политической воли, которая отсутствует, если говорить о политической воле на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину, а Украину на Донбасс. Это яркое свидетельство этой власти, что и ранее, и сегодня она не собирается устанавливать мир на Донбассе. Путь к миру - это выполнение уже достигнутых договоренностей. Я надеюсь, что силового варианта развития событий власть не допустит. Потому что это приведет к эскалации, это приведет к многочисленным жертвам и этого допустить не должна ни одна, ни вторая сторона. Это моя твердая уверенность и принципиально-последовательная позиция", - заявил он.

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Комментариев (10)
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Krotol2    02.03.2021, 11:07
Оценка:  -25
Krotol2
Партия Медведчука уже на первом месте оставив все остальные далеко позади.Уже и партия Шария преодолела 5 процентный борьеь.Боты стараются очернить а ха ха ха.СЛАВА ГРЯДУЩИМ ПЕРЕМЕНАМ
ЗаелоПластинку    02.03.2021, 11:29
Оценка:  +24
ЗаелоПластинку
Обе партии уже набирают по 146% голосов и успешно пролетают, как и раньше. Даже на бигмире рейтинги этих пособников современных нацистов низкие, а бигмир давно известен своими подкрученными в их пользу рейтингами
WTF2wtf    02.03.2021, 12:10
Оценка:  +23
WTF2wtf
Зад не порви от натуги,
упоротый антиукраинский говномет оккупантов из раши с кучей аккаунтов ...
WTF2wtf    01.03.2021, 23:17
Оценка:  +24
WTF2wtf
Представитель главы российских оккупантов "комментирует" ... с этим говном и так все понятно
ЗаелоПластинку    01.03.2021, 22:35
Оценка:  +23
ЗаелоПластинку
Опять пособник русских неонацистов обвиняет Украину в нарушениях рашкой режима тишины.
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:32
Оценка:  +23
Брюква_и_Клюква
Мерзкое сатанинское существо, в его взгляде - ненависть ко всему живому
autsaider_gigimo    01.03.2021, 20:05
Оценка:  +27
autsaider_gigimo
От иуда, еще хватает совести комментировать...
Woodbrother    01.03.2021, 19:48
Оценка:  +29
Woodbrother
Пора обменять этого сепара на наших военнопленных. За эту тушку много пацанов мсожно освободить.
shk67    01.03.2021, 19:47
Оценка:  +29
shk67
Труп говорящий.
МаксимУм    01.03.2021, 19:10
Оценка:  +28
МаксимУм
А я подумал что он скажет правду: - я позвонил путлеру и попросил пострелять...
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