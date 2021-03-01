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Назван гонорар фирмы-посредника при закупке COVID-вакцин

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"Ковидные" вакцины для Украины будет официально поставлять компания Crown Agents.
Посредник возьмет 1% за поставку вакцин
Посредник возьмет 1% за поставку вакцин
epa.eu

За услуги компании-посредника Crown Agents при закупке вакцин от коронавируса Украина заплатит 1% от стоимости препаратов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения.

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“Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является “Краун Эйджентс Лимитед“, размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств“, - сказали в ведомстве.

При этом в Минздраве уточнили, что выделенные на закупку вакцины деньги покрывают в том числе логистические расходы при доставке препарата.

Напомним, в январе Минздрав запретил ГП “Медзакупки Украины“ покупать COVID-вакцины. Теперь покупками вакцин для Украины будет заниматься организация Crown Agents.

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Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
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Комментариев (1)
vlad006    01.03.2021, 20:16
Оценка:  0
vlad006
имя хозяина не назвали..
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