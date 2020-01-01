Все школы Винницкой области перевели на дистанционное обучение

В областном центре разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID, а школьников по всей области отправляют на дистанционное обучение.

Все школы в Винницкой области со вторника, 2 марта, полностью перейдут на дистанционную форму обучения. Об этом на брифинге заявил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает vinnitsa.info.

Отмечается, что это решение касается всех классов от 1 до 11.

Борзов отметил, что на сегодня ситуация с заболеваемостью COVID в регионе тяжелая.

"У нас были открыты школы и на прошлой неделе мы ввели дистанционное обучение для 5-11 классов. Но сегодня на комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение, что дистанционное обучение будет для всех, включая 1-4 классы", - отметил Борзов.

Кроме того, будут действовать некоторые ограничения на общественном транспорте.

В то же время мэр Винницы Сергей Моргунов отметил, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID. Кроме того, сессия городского совета поддержала выделение более 8 млн гривен на выплату надбавок мобильным бригадам и покупку ИФА-анализатора и УЗИ-аппарата.

Напомним, по последним данным Винницкая область лидирует по суточному приросту COVID-19.

Также сегодня сообщалось, что на Житомирщине вводят красную зону карантина. За последний месяц в области динамика заболеваемости выросла в три раза.

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