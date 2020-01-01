Тайна скелетов озера и золото дипломатов: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 1 марта и прошедших выходных.
В Харькове обнаружили цех по производству алкоголя. В Киеве иностранка продавала поддельные COVID-справки.
В ходе строительства трассы Н-31 нашли артефакты каменного века. Украинские дипломаты перевозили 16 кг золота и $140 тысяч.
Ким Кардашьян взволновала фанатов снимком топлес. Ученые разгадали тайну озера скелетов в Гималаях.
В Харькове протестовали из-за долгов по зарплате. В Черновцах протестуют против "красного" карантина.
В Одессе обрушился жилой дом-памятник архитектуры. На Николаевщине произошел взрыв на территории школы.
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