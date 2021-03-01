Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раде хотят отменить 1500 советских законов

Комментариев: 1
В Украине до сих пор действуют до 25 тысяч законов, принятых во времена СССР.
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховной Раде следует как можно быстрее рассмотреть проект закона “О десоветизации законодательства Украины“, который предусматривает чистку правовой системы от артефактов прошлого. Об этом сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на вице-спикера Руслана Стефанчука.

Читай также: Стефанчук рассказал, что будут рассматривать местные референдумы

Законопроект №4284 предлагает полностью отменить на территории Украины действие порядка 1500 законодательных актов советской эпохи. При этом Кабинету министров будет поручено провести соответствующую техническую работу.

“Сегодня в Украине не отменены и действуют, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и Украинской ССР. В частности, согласно действующему Жилищному кодексу Украинской ССР, мы до сих пор продолжаем воплощать в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества. Такая несогласованность законодательства, среди прочего, создает помехи в работе нашей судебной системы“, - заявил Стефанчук.

Напомним, в Украине могут отменить перевод часов. Комитет Рады одобрил закон.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Стефанчук, законопроект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
nelci    01.03.2021, 20:51
Оценка:  -21
nelci
Странно, всего советских законов в Украине 25000, а отменять будут только 1500 и как это понимать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь