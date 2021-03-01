В Раде хотят отменить 1500 советских законов

В Украине до сих пор действуют до 25 тысяч законов, принятых во времена СССР.

Верховной Раде следует как можно быстрее рассмотреть проект закона “О десоветизации законодательства Украины“, который предусматривает чистку правовой системы от артефактов прошлого. Об этом сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на вице-спикера Руслана Стефанчука.

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Законопроект №4284 предлагает полностью отменить на территории Украины действие порядка 1500 законодательных актов советской эпохи. При этом Кабинету министров будет поручено провести соответствующую техническую работу.

“Сегодня в Украине не отменены и действуют, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и Украинской ССР. В частности, согласно действующему Жилищному кодексу Украинской ССР, мы до сих пор продолжаем воплощать в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества. Такая несогласованность законодательства, среди прочего, создает помехи в работе нашей судебной системы“, - заявил Стефанчук.

Напомним, в Украине могут отменить перевод часов. Комитет Рады одобрил закон.