ЦИК зарегистрировала пять кандидатов на промежуточных выборах в ВР

Довыборы в Верховную Раду состоятся 28 марта. Одним из кандидатов является Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Промежуточные выборы в округах №87 и № 50 состоятся 28 марта ru.wikipedia.org

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область). Решения приняты на заседании комиссии, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Сегодня, 1 марта, ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Так, в ОИО №50 зарегистрирован кандидат от партии Порядок Андрея Аксенова, от партии Европейская солидарность Юлия Кузьменко и самовыдвиженец Николай Головко. В ОИО №87 кандидатами являются Руслан Деревориз и Мария Жолоб.

До этого ЦИК уже зарегистрировала 25 кандидатов в народные депутаты в ОИО №50 - Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольского, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третяка, Андрея Бондаренко, Юлию Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского.

В ОИО №87 - Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея и Иосифа Резеша.

Промежуточные выборы народного депутата состоятся 28 марта.

Выборы в округе №87 на Прикарпатье пройдут из-за сложения полномочий нардепом из фракции Слуга народа Зиновием Андрийовичем, поскольку его избрали городским головой города Надворная.

Выборы в округе в Донецкой области пройдут после досрочного прекращения Верховной Радой полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина. Он стал мэром Покровска Донецкой области.

Партия Европейская солидарность кандидатом на довыборах в Верховную Раду выдвинула волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко. Она является одной из обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее сообщалось, что Слуга народа выдвинула спортсмена Василия Вирастюка на довыборах в Раду.

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