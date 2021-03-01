Аваков прокомментировал свои шансы на премьерство

Глава МВД уверен, что пост премьер должен занимать представитель правящей партии.

Аваков пока не метит в премьеры кадр из видео

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не претендует на пост премьер-министра, поскольку не выигрывал парламентские выборы. Об этом он заявил в интервью ТСН.

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Так, отвечая на вопрос журналистки, есть ли у него премьерские амбиции, глава МВД отметил, что пост премьер-министр – это пост, принадлежащий победившей на выборах политической силе.

“А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь“, - заявил он.

Когда журналистка уточнила, предлагал ли президент Владимир Зеленский ему пост премьера, Арсен Аваков ответил:

Нет, не предлагал.

Напомним, ранее Аваков заявил, что система органов МВД показала высокий результат в 2020 году, ведомство вышло на новый уровень.