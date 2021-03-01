Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков прокомментировал свои шансы на премьерство

Комментариев: 3
Глава МВД уверен, что пост премьер должен занимать представитель правящей партии.
Аваков пока не метит в премьеры
Аваков пока не метит в премьеры
кадр из видео

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не претендует на пост премьер-министра, поскольку не выигрывал парламентские выборы. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Читай также: Дело о вилле Авакова в Италии закрыто, - НАБУ

Так, отвечая на вопрос журналистки, есть ли у него премьерские амбиции, глава МВД отметил, что пост премьер-министр – это пост, принадлежащий победившей на выборах политической силе.

“А почему я должен иметь такие претензии? Я что, выиграл выборы? Моя партия пришла номером один или два? Выборы выиграл Зеленский, его партия пришла номером один. Вопрос о премьерстве – это вопрос того, кто выиграл на выборах. Вот так я к этому отношусь“, - заявил он.

Когда журналистка уточнила, предлагал ли президент Владимир Зеленский ему пост премьера, Арсен Аваков ответил:

Нет, не предлагал.

Напомним, ранее Аваков заявил, что система органов МВД показала высокий результат в 2020 году, ведомство вышло на новый уровень.

Поделись:
Теги: Аваков, МВД, премьер-министр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
hyerwwser    01.03.2021, 20:41
Оценка:  -21
hyerwwser
Ара,не скромничай!Иди уже в презики!Клоун всё-равно уже сдулся.
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:48
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Бес, твой следующий президент - еврейский армянин Калантаров. Каково будет тебе, узкой макаке, под его управлением?
GOOD_666    01.03.2021, 20:03
Оценка:  -20
GOOD_666
Где спрятал милионы ???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь