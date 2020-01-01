В прошлом году о подозрении сообщено 1272 правоохранителям - ГБР
Среди тех, кто оказался под подозрением, - пограничники, полицейские, сотрудники прокуратуры, СБУ, Государственной лесной охраны и других ведомств.
Сотрудники Государственного бюро расследований в 2020 году сообщили о подозрении 1272 работникам правоохранительных органов – полицейским, пограничникам, сотрудникам СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, сообщение о подозрении получили:
- 26 работников прокуратуры,
- 27 работников СБУ,
- 639 работников Нацполиции,
- 119 работников Государственной пограничной службы,
- 67 работников Государственной уголовно-исполнительной службы,
- 155 работников Государственной лесной охраны,
- 55 работников органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства,
- 77 работников органов, осуществляющих контроль за перемещением товаров через таможенный контроль,
- 107 другие.
Группа налоговиков украла из бюджета миллионы гривен - ГБР
Напомним, на главу КСУ Александра Тупицкого ГБР завело дело о самоуправстве. Правоохранители изучат обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января и выяснят, кто и как готовил заявление собрания по отстранению Тупицкого.
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