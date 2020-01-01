В прошлом году о подозрении сообщено 1272 правоохранителям - ГБР

Среди тех, кто оказался под подозрением, - пограничники, полицейские, сотрудники прокуратуры, СБУ, Государственной лесной охраны и других ведомств.

Сотрудники ГБР во время работы Facebook/dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований в 2020 году сообщили о подозрении 1272 работникам правоохранительных органов – полицейским, пограничникам, сотрудникам СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сообщение о подозрении получили:

26 работников прокуратуры,

27 работников СБУ,

639 работников Нацполиции,

119 работников Государственной пограничной службы,

67 работников Государственной уголовно-исполнительной службы,

155 работников Государственной лесной охраны,

55 работников органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства,

77 работников органов, осуществляющих контроль за перемещением товаров через таможенный контроль,

107 другие.

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Напомним, на главу КСУ Александра Тупицкого ГБР завело дело о самоуправстве. Правоохранители изучат обстоятельства созыва собрания судей КСУ 5 января и выяснят, кто и как готовил заявление собрания по отстранению Тупицкого.



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