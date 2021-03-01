США выделили Украине военную помощь на $125 млн

Деньги предназначены для оснащения ВСУ, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".

Пентагон заявил о выделении Украине $125 млн на оборону АР

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму $125 млн. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в Минобороны США.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, средства выделяются в рамках инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности.

Отмечается, что финансирование должно быть направлено на обучение и оснащение вооруженных сил, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".

Напомним, 8 декабря Конгресс США поддержал проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, в рамках которого согласовано предоставление Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

Также сообщалось, что в рамках Инициативы содействия безопасности Украины правительство США передало ВСУ новые автомобили Хамви (HMMWV) и лодки.

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