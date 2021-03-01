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США выделили Украине военную помощь на $125 млн

Комментариев: 13
Деньги предназначены для оснащения ВСУ, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".
Пентагон заявил о выделении Украине $125 млн на оборону
Пентагон заявил о выделении Украине $125 млн на оборону
АР

Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму $125 млн. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в Минобороны США.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, средства выделяются в рамках инициативы по оказанию содействия в сфере безопасности.

Отмечается, что финансирование должно быть направлено на обучение и оснащение вооруженных сил, чтобы помочь Украине "сохранить территориальную целостность" и "улучшить оперативную совместимость с НАТО".

Напомним, 8 декабря Конгресс США поддержал проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, в рамках которого согласовано предоставление Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

Также сообщалось, что в рамках Инициативы содействия безопасности Украины правительство США передало ВСУ новые автомобили Хамви (HMMWV) и лодки.

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Теги: США, Украина-США, Пентагон, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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толян04    01.03.2021, 21:01
Оценка:  -22
толян04
целостность сохранять уже поздно ту абы "целостность" непорвали на британский флаг))
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 21:03
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Бес, твоя жо.па давно порвана на мальтийский флаг твоими деревенскими соседями-педерастами
толян04    01.03.2021, 21:07
Оценка:  -21
толян04
здохни тварь))
толян04    01.03.2021, 21:08
Оценка:  -21
толян04
б л ядь бигми ровская ор ти п ерная!
Агент_Смитт    01.03.2021, 21:12
Оценка:  -3
Агент_Смитт
включил ботоферму минусов Сосну_и_Сглотну?
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 21:24
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Бес, ты мог бы и не напоминать про свое хобби. Тут и так все знают, что ты педераст
Агент_Смитт    01.03.2021, 20:41
Оценка:  -9
Агент_Смитт
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что часть нового пакета военной помощи Украине в размере $125 млн пойдёт на два патрульных катера.

Бугогагагагага
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:52
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Мокша не читатель, мокша- писатель
Агент_Смитт    01.03.2021, 20:59
Оценка:  -3
Агент_Смитт
Ху из мокша, твое настоящее имя? Лапоть, вали смокчи пещеристое тело хозяина.
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 21:02
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
У тебя не хватило ума прочитать статью, макака деревенская?
Агент_Смитт    01.03.2021, 21:11
Оценка:  -3
Агент_Смитт
У тебя не хватает ума почитать что-то кроме бигмира гниль навозная?
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 21:23
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Слезь с отхожей, ямы, существо лаптеногое. Научись, наконец. читать на твоем собачьем языге, гамадрил красножопый
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:35
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Я надеюсь, что американцы сами закупят на эти средства военное имущество. Ведь, если они просто перечислят деньги, ЗЕленые барыги их мгновенно разворуют
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