Госстат: в январе зарплата выросла на 8,3%
В январе 2021 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилась на 14,1%, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.
По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в первом месяце этого года по сравнению с декабрем прошлого (начисление выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, за неиспользованный отпуск и т.д.) уменьшилась на 13%, но в годовом измерении выросла на 15% и составила 12 337 грн.
В декабре 2020 года она составляла 14 179 грн, в ноябре – 11 987 грн, в октябре – 12 174 грн, в сентябре – 11 998 грн, в августе – 11 446 грн, в июле – 11 804 грн.
Самый высокий рост средней заработной платы штатных работников в январе текущего года по сравнению с январем 2020 года наблюдался в:
- Ривненской (24,3%),
- Тернопольской (21,3%),
- Хмельницкой (21,2%),
- Херсонской (20,5%),
- Николаевской (19,1%),
- Черновицкой (18,5%),
- Житомирской (18,1%),
- Черкасской (18%) областях.
В Киеве этот показатель составил всего 11,1%.
Самый высокий уровень зарплат в январе был зафиксирован в столице – 17 533 грн, а меньше всего платили в прошлом месяце в Черновицкой области – 9 696 грн.
В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года заработная плата возросла:
- в здравоохранении на 44,9%,
- образовании - на 26,3%,
- в сфере искусства, спорта и развлечений – на 25,5%,
- в сфере информации и телекоммуникаций – на 22,3%,
- финансовой и страховой деятельности – на 20%,
- профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,1%,
- в сельском хозяйстве - на 12%,
- административного и вспомогательного обслуживания – на 11,2%,
- в промышленности – на 9,8%,
- в сфере оптовой и розничной торговли – на 8%.
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15%
Как сообщалось ранее, в 2021 году бюджетникам повысят зарплаты почти на треть.
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