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Госстат: в январе зарплата выросла на 8,3%

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Заработная плата штатных работников в первом месяце 2021 года в годовом измерении выросла на 15% и составила 12 337 грн. Самый высокий рост наблюдался в Ривненской области.
В январе самую высокую зарплату платили в Киеве
В январе самую высокую зарплату платили в Киеве
minfin.com.ua

В январе 2021 года реальная заработная плата в Украине по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года уменьшилась на 14,1%, сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатных работников в первом месяце этого года по сравнению с декабрем прошлого (начисление выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, за неиспользованный отпуск и т.д.) уменьшилась на 13%, но в годовом измерении выросла на 15% и составила 12 337 грн.

В декабре 2020 года она составляла 14 179 грн, в ноябре – 11 987 грн, в октябре – 12 174 грн, в сентябре – 11 998 грн, в августе – 11 446 грн, в июле – 11 804 грн.

Самый высокий рост средней заработной платы штатных работников в январе текущего года по сравнению с январем 2020 года наблюдался в:

  • Ривненской (24,3%),
  • Тернопольской (21,3%),
  • Хмельницкой (21,2%),
  • Херсонской (20,5%),
  • Николаевской (19,1%),
  • Черновицкой (18,5%),
  • Житомирской (18,1%),
  • Черкасской (18%) областях.

В Киеве этот показатель составил всего 11,1%.

Самый высокий уровень зарплат в январе был зафиксирован в столице – 17 533 грн, а меньше всего платили в прошлом месяце в Черновицкой области – 9 696 грн.

В январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года заработная плата возросла:

  • в здравоохранении на 44,9%,
  • образовании - на 26,3%,
  • в сфере искусства, спорта и развлечений – на 25,5%,
  • в сфере информации и телекоммуникаций – на 22,3%,
  • финансовой и страховой деятельности – на 20%,
  • профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,1%,
  • в сельском хозяйстве - на 12%,
  • административного и вспомогательного обслуживания – на 11,2%,
  • в промышленности – на 9,8%,
  • в сфере оптовой и розничной торговли – на 8%.

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 15%

Как сообщалось ранее, в 2021 году бюджетникам повысят зарплаты почти на треть.
 

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Теги: Украина, зарплаты, зарплата, январь, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hyerwwser    01.03.2021, 21:31
Оценка:  -19
hyerwwser
Очередной песдёжь!
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