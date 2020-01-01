Украина представила Крымскую платформу в ОБСЕ

Украинские дипломаты во время онлайн-брифинга рассказали о целях и планах Крымской платформы. Также иностранным партнерам представили факты нарушения прав человека в Крыму.

Партнеров детально ознакомили с ситуацией в Крыму mfa.gov.ua

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла участие в онлайн-брифинге для делегаций государств-участников ОБСЕ в контексте седьмой годовщины временной оккупации Крыма. Она представила цель, структуру и планы работы Крымской платформы, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Главной целью мероприятия, организованного Постоянным представительством Украины и делегацией Евросоюза при ОБСЕ, стало детальное ознакомление иностранных партнеров с ситуацией на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Джапарова также призвала членов ОБСЕ принять активное участие в первом саммите платформы, который запланирован на август 2021 года в Киеве.

"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества",- подчеркнула Эмине Джапарова.

Также в онлайн-брифинге приняли участие Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Кориневич осветил широкий спектр нарушений прав человека и основных свобод российской оккупационной властью на полуострове.

Петренко представил факты, подтверждающие продолжающуюся милитаризацию Россией Крыма и Черноморско-Азовского региона. Он подчеркнул, что это несет в себе угрозу не только Украине и соседним государствам, но и всему пространству ОБСЕ.

В ОБСЕ подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осудили нарушения прав человека в Крыму, его милитаризацию, а также продвижение РФ дезинформации для сокрытия негативных последствий оккупации.

Как сообщалось ранее, к Крымской платформе может присоединиться президент США Джо Байден. Весьма вероятным участие Байдена в международном саммите Крымской платформы считает экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский создал оргкомитет по подготовке саммита Крымской платформы. Главой комитета назначен Дмитрий Кулеба, а МИД будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности платформы.



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