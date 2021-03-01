"Обвинители оказались в странном положении": Аваков о деле Шеремета

Суд присяжных будет решать, виновны ли подозреваемые во взрыве автомобиля Павла Шеремета. Сам Аваков против того, что люди выходят на улицу в поддержку находящегося под стражей Андрея Антоненко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что реальных несостыковок в деле убийства журналиста Павла Шеремета не существует. Глава МВД считает, что решение о виновности или невиновности фигурантов дела вынесет суд присяжных. Об этом Аваков заявил в интервью телеканалу 1+1.

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона... Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - отметил министр.

По его словам, суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым несколько месяцев. При этом, заявил Аваков, решение о том, чтобы оставить подозреваемого Андрея Антоненко под арестом, выносят присяжные, а не полиция.

Глава МВД также не одобряет людей, выходящих на улицу в поддержку Антоненко.

"Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием", - заявил Аваков.

Он также добавил, что его мнение по данному делу "мало менялось" с момента задержания подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, был взорван в Киеве 20 июля 2016 года. Мужчина скончался на месте происшествия.

В деле о взрыве журналиста есть трое подозреваемых - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко.

На сегодня Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом. Партия Европейская солидарность выдвинула ее кандидатом на довыборах в Верховную Раду. На Дугарь возложены личные обязательства. А Антоненко содержится под стражей.

Все трое свою вину в причастности к убийству Шеремета отрицают.

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