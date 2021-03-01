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"Обвинители оказались в странном положении": Аваков о деле Шеремета

Комментариев: 4
Суд присяжных будет решать, виновны ли подозреваемые во взрыве автомобиля Павла Шеремета. Сам Аваков против того, что люди выходят на улицу в поддержку находящегося под стражей Андрея Антоненко.
Павел Шеремет погиб в июле 2016 года
Павел Шеремет погиб в июле 2016 года
hromadske.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что реальных несостыковок в деле убийства журналиста Павла Шеремета не существует. Глава МВД считает, что решение о виновности или невиновности фигурантов дела вынесет суд присяжных. Об этом Аваков заявил в интервью телеканалу 1+1.

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона... Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - отметил министр.

По его словам, суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым несколько месяцев. При этом, заявил Аваков, решение о том, чтобы оставить подозреваемого Андрея Антоненко под арестом, выносят присяжные, а не полиция.

Глава МВД также не одобряет людей, выходящих на улицу в поддержку Антоненко.

"Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием", - заявил Аваков.

Он также добавил, что его мнение по данному делу "мало менялось" с момента задержания подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, автомобиль, в котором находился Павел Шеремет, был взорван в Киеве 20 июля 2016 года. Мужчина скончался на месте происшествия.

В деле о взрыве журналиста есть трое подозреваемых - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко.

На сегодня Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом. Партия Европейская солидарность выдвинула ее кандидатом на довыборах в Верховную Раду. На Дугарь возложены личные обязательства. А Антоненко содержится под стражей.

Все трое свою вину в причастности к убийству Шеремета отрицают.

За что убили Павла Шеремета. Основные версии

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Теги: Украина, полиция, шеремет, расследование, Аваков, Арсен Аваков, Павел Шеремет, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Західняк1    02.03.2021, 01:53
Оценка:  -1
Західняк1
Ключевые слова "облачены доверием". А решали необлаченные.
nelci    01.03.2021, 23:39
Оценка:  -23
nelci
А, действительно, кто должен быть заинтересован в расследовании убийства и наказании виновных?
Если человек с интерната, -то некому!
Путин-Xyйло    01.03.2021, 23:04
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
Аваков вообще против того что они защищаются!
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 22:36
Оценка:  +20
Брюква_и_Клюква
Ну да, нестыковок нет. Разве что то, что рост Антоненко и чувака на аваковском видео отличается на 20 см.
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