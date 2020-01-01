В Украине выросли долги по зарплатам - Госстат

В январе долги по зарплатам в стране выросли почти на 14%. В лидерах по задолженности – столица, а также Донецкая и Харьковская области.

В Украине задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 февраля 2021 года увеличилась на 13,8% по сравнению с 1 января - до 2 971,821 млн гривен, сообщает Государственная служба статистики.

Самая большая задолженность по зарплатам в указанный период наблюдается в Донецкой (630,437 млн гривен) и Харьковской (491,582 млн гривен) областях, а также в Киеве (434,588 млн гривен).

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Госстат: в январе зарплата выросла на 8,3%

Как сообщалось ранее, Украина возглавила рейтинг стран с наибольшим ростом зарплаты. Минимальная зарплата выше, чем в Беларуси и России, а скорость роста "минималки" - наибольшая в мире. При этом в соотношении цен к зарплатам Украина находится в конце рейтинга.



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