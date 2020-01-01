Оружие и старинные монеты: СБУ задержала контрабандистов

СБУ предотвратила вывоз за границу старинного оружия и монет на сумму почти миллион долларов. Злоумышленники планировали предметы старины продать в ЕС.

Изъятые культурные ценности могут передать в музейный фонд Украины ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины не дали контрабандистам вывезти в ЕС старинное оружие и предметы старины на сумму почти один миллион долларов. Изъятые предметы направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба ведомства.

"Среди обнаруженного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что контрабандисты планировали культурные ценности переправить в Евросоюз и там продать.

"Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке", - добавили в пресс-центре.

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Как сообщалось ранее, украинские дипломаты перевозили 16 кг золота и $140 тысяч. Они незаконно возили товары из Украины в страны ЕС, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт.

Добавим, в Киеве СБУ задержала главарей банды. Собранные деньги организаторы группировки направляли на содержание представителей криминальных кругов, отбывающих наказание.



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