Оружие и старинные монеты: СБУ задержала контрабандистов
Сотрудники Службы безопасности Украины не дали контрабандистам вывезти в ЕС старинное оружие и предметы старины на сумму почти один миллион долларов. Изъятые предметы направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба ведомства.
"Среди обнаруженного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что контрабандисты планировали культурные ценности переправить в Евросоюз и там продать.
"Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке", - добавили в пресс-центре.
В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины.
После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.
Cмотрите фотогалерею: Оружие и старинные монеты: СБУ задержала контрабандистов
Как сообщалось ранее, украинские дипломаты перевозили 16 кг золота и $140 тысяч. Они незаконно возили товары из Украины в страны ЕС, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт.
Добавим, в Киеве СБУ задержала главарей банды. Собранные деньги организаторы группировки направляли на содержание представителей криминальных кругов, отбывающих наказание.
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