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В МОЗ назвали условие для вакцинации вне очереди

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Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, кому и когда разрешили пройти внеочередную вакцинацию от коронавируса.
Минздрав разрешил вакцинировать украинцев вне очереди
Минздрав разрешил вакцинировать украинцев вне очереди

Центр общественного здоровья Минздрав Украины назвал условия, при которых общественные деятели могут получить прививку вне очереди. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Как объяснили в ведомстве, один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата и должен быть использован в течение 6 часов после открытия. Именно столько времени, как объясняют в ЦОЗ, продолжается сессия мобильной бригады.

"Повторное замораживание уже открытого флакона или после шести часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - отметили в ЦОЗ.

Поэтому, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, Минздрав разрешил вакцинировать вне очереди общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин.

"Вне очереди получить прививку можно, если: зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку; выявлены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на прививку; количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, недостаточная для полного использования всех открытых флаконов с вакциной", - пояснили в ведомстве. 

Ранее Степанов объяснил, почему медикам приходится выбрасывать часть вакцин.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания привились от коронавируса еще в январе в Белом доме. 

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Теги: вакцина, пандемия, вакцинация, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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