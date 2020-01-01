В МОЗ назвали условие для вакцинации вне очереди

Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, кому и когда разрешили пройти внеочередную вакцинацию от коронавируса.

Центр общественного здоровья Минздрав Украины назвал условия, при которых общественные деятели могут получить прививку вне очереди. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Как объяснили в ведомстве, один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата и должен быть использован в течение 6 часов после открытия. Именно столько времени, как объясняют в ЦОЗ, продолжается сессия мобильной бригады.

"Повторное замораживание уже открытого флакона или после шести часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - отметили в ЦОЗ.

Поэтому, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, Минздрав разрешил вакцинировать вне очереди общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин.

"Вне очереди получить прививку можно, если: зафиксирован отказ от вакцинации среди тех людей, которые предварительно давали согласие на прививку; выявлены противопоказания к вакцинации у тех, кто пришел на прививку; количество людей, которые вакцинируются в день работы мобильной бригады, недостаточная для полного использования всех открытых флаконов с вакциной", - пояснили в ведомстве.

Ранее Степанов объяснил, почему медикам приходится выбрасывать часть вакцин.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания привились от коронавируса еще в январе в Белом доме.

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