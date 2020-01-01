На кресло главы САП претендуют 111 кандидатов

Победителя планируют определить на основании его позиции в рейтинге после прохождения всех этапов конкурса.

На место главы САП более сотни претендентов facebook.com/sap.gov.ua

Заявления на участие в конкурсе на замещении должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали 111 человек. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Transparency International Ukraine.

Среди претендентов - и.о. главы САП Максим Грищук, основатель сети безвозмездной правовой помощи Андрей Вишневский, прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, глава парламентского комитета по вопросам правовой политик Андрей Костин, бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуроратуры Сергей Горбатюк.

Сообщается, что всего на вакантные должности в САП подались 169 претендентов: 111 человек претендуют на должность главы, 90 - на должность заместителя главы, 75 - на должность начальника отдела.

Среди 169 кандидатов 128 юристов.

Также, 41 человека не допустили к конкурсу на из-за формальных оснований.

На заседании 1 марта конкурсная комиссия установила проходной балл: 80 баллов за знание законодательства и 110 баллов - за тестирование на общие способности.

Перечень вопрос на знание законодательства опубликован на сайте Офиса генерального прокурора.

Следующим этапом конкурса после тестирования станет собеседование. Кандидатов на должность главы САП и его заместителя проверят на полиграфе.

Отмечается, что проводить итоговое голосование за потенциального победителя комиссия не будет.

Напомним, в конце января Венедиктова анонсировала конкурс на главу САП.

Как сообщалось, глава САП Назар Холодницкий подал заявление об отставке в августе 2020 года. После этого Антикоррупционную Прокуратуру временно возглавил Максим Грищенко, который пять лет был заместителем Холодницкого.

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