Степанов пояснил низкие показатели вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что план по COVID-вакцинации в стране не сорван, а у низких показателей вакцинации есть объяснение. Об этом в понедельник, 1 марта, шла речь в эфире программы Свобода слова на ICTV.

По словам министра на общие показатели вакцинации повлияло то, что часть медицинских работников отказываются делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболели коронавирусом и имеют антитела.

"Конечно же план не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем шесть месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - сказал он.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных взглядов.

"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Также глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные.

Ранее в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

Напомним, Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.