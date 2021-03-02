Карибские острова открыли безвиз для украинцев
Гражданам Украины стало легче путешествовать в заморские территории Королевства Нидерландов.
Для граждан Украины начал действовать безвизовый режим с пятью карибскими островами. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает посольство Украины в Нидерландах.
"Есть отличные новости! С сегодняшнего дня Карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму", - говорится в сообщении.
Уточняется, что путешествующие должны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить подтверждение на въезд, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, Украина и Евросоюз не подпишут в начале марта соглашение об открытом авиапространстве, известное также как соглашение об "открытом небе" или "авиационный безвиз". Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования.
Ранее сообщалось, что Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент