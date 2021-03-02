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Карибские острова открыли безвиз для украинцев

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Гражданам Украины стало легче путешествовать в заморские территории Королевства Нидерландов.
Карибская часть Королевства Нидерланды разрешила украинцам безвизовый въезд
Карибская часть Королевства Нидерланды разрешила украинцам безвизовый въезд
Unsplash
Для граждан Украины начал действовать безвизовый режим с пятью карибскими островами. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает посольство Украины в Нидерландах.
 
"Есть отличные новости! С сегодняшнего дня Карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что путешествующие должны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить подтверждение на въезд, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, Украина и Евросоюз не подпишут в начале марта соглашение об открытом авиапространстве, известное также как соглашение об "открытом небе" или "авиационный безвиз". Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования. 

Ранее сообщалось, что Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз.

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Теги: туризм, МИД Украины, Карибское море, острова, Нидерланды, безвизовый режим, путешествие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
sansantral    02.03.2021, 02:07
Оценка:  0
sansantral
ну и нах он мне нищеброду он нужен???
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