Карибские острова открыли безвиз для украинцев

"Есть отличные новости! С сегодняшнего дня Карибская часть Королевства Нидерланды, острова Аруба и Кюрасао, а также Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба становятся доступны для украинцев по безвизовому режиму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что путешествующие должны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить подтверждение на въезд, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, Украина и Евросоюз не подпишут в начале марта соглашение об открытом авиапространстве, известное также как соглашение об "открытом небе" или "авиационный безвиз". Причина в том, что документ требует дополнительного технического согласования.

Ранее сообщалось, что Киев будет работать над внедрением еще трех "безвизов" на пути в Евросоюз.