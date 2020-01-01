Степанов назвал сроки всеобщего доступа к вакцине
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в понедельник, 1 марта, он сказал в эфире Свобода слова.
Министр напомнил, что в данное время прививки получат граждане из группы риска.
Также, Степанов сказал, что до конца лета Минздрав планирует выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.
"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры - 5 млн прививок на месяц. Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - сказал Степанов.
Ранее в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.
Напомним, Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.
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