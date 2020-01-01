Степанов назвал сроки всеобщего доступа к вакцине

Процесс вакцинации населения в Украине будет только ускорятся, и уже до лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.

Степанов обещает, что до лета в Украине планируют делать 5 млн COVID-прививок в месяц

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в понедельник, 1 марта, он сказал в эфире Свобода слова.

Министр напомнил, что в данное время прививки получат граждане из группы риска.

Также, Степанов сказал, что до конца лета Минздрав планирует выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

"Мы планируем где-то к лету выйти на такие цифры - 5 млн прививок на месяц. Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - сказал Степанов.

Ранее в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

Напомним, Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.

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